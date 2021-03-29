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Владимир Путин присвоил Аните Цой звание Народного артиста РФ
Фото: Youtube / Россия 1

Владимир Путин присвоил Аните Цой звание Народного артиста РФ

Кирилл Николаев

Культура

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации в понедельник, 29 марта.

Также звание Народного артиста РФ за большие заслуги в области искусства получили руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, артистка Российского академического молодежного театра (РАМТ) Нина Дворжецкая и актер театра имени Евгения Вахтангова Андрей Ильин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

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народный артист РоссииВладимир ПутинАнита Цой
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