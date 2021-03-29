Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям 30 марта
Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям 30 марта 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Участники заседания обсудят реализацию стратегии государственной национальной политики до 2025 года.
— 30 марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдет десятое заседание совета при президенте по межнациональным отношениям, — пояснили в пресс-службе.
В частности, участники заседания обсудят роль образования в развитии межнациональных отношений и продвижение внутреннего этнокультурного туризма в России. На встрече обсудят укрепление гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, пишет РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату подачи декларации о доходах Путина.
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