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Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям 30 марта
Фото: Администрация президента РФ

Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям 30 марта

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям 30 марта 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Участники заседания обсудят реализацию стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

— 30 марта под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции пройдет десятое заседание совета при президенте по межнациональным отношениям, — пояснили в пресс-службе.

В частности, участники заседания обсудят роль образования в развитии межнациональных отношений и продвижение внутреннего этнокультурного туризма в России. На встрече обсудят укрепление гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату подачи декларации о доходах Путина.

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