Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

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Небольшие осадки, температура до плюс семи градусов и ветер ожидаются в столице в выходные — 3 и 4 апреля. Об этом рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова в среду, 31 марта.

По ее словам, в пятницу, 2 апреля, погода в городе будет находиться под влиянием циклона. К выходным, отметила синоптик, погода должна улучшиться.

— Хотя дождей будет меньше, погода будет облачная с прояснениями, но в ночные часы могут опускаться осадки — мокрый снег с дождем, потому что температура воздуха в ночные часы в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она рассказала, что днем температура воздуха будет достигать 7 градусов выше нуля. В воскресенье, 4 апреля, температура в Москве будет близка к климатической норме, добавила Татьяна Позднякова.

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