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Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре 31 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре 31 марта

Юлия Курганова

Город

В среду, 31 марта, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, дожди и сильный ветер.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8-10 градусов. В Подмосковье ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление Москве и области начнет падать, оставаясь повышенным. Сохранится теплая погода. Содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям. В целом, погодные условия благоприятны. Однако, есть люди, чутко реагирующие на перемену времени года. Это, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска лица с явлениями психологического дискомфорта, у них может проявляться общая слабость, частые приступы недомогания, головные боли, беспричинные тревожно-депрессивные симптомы.

На это время года приходится и период сезонных обострений таких заболеваний как язвенная болезнь желудка, суставные, эндокринные и бронхо-легочные заболевания. Чтобы перестройка организма проходила легче, а погодные капризы переносились без проблем для самочувствия, нужно по рекомендации врача проводить плановую сезонную профилактику и лечение, постепенно расширять двигательную активность и больше времени уделять посильным занятиям спортом на свежем воздухе, не стоит забывать и о приеме поливитаминов и адаптогенов.

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