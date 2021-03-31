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Синоптик предупредил о весенних заморозках в Европейской России
Фото: pixabay.com

Синоптик предупредил о весенних заморозках в Европейской России

Юлия Курганова

Общество

Температура воздуха ночью в эти выходные в европейской части России опустится ниже ноля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В пятницу (2 апреля — прим. «ВМ») будут осадки. Не только меняется характер погоды, но и температура в ночь на пятницу будут в диапазоне от ноля до плюс пяти градусов, а в ночь на субботу (3 апреля — прим. «ВМ») — от минус трех до плюс двух градусов, в ночь на воскресенье (4 апреля — прим. «ВМ») будут отрицательные температуры — от ноля до пяти градусов мороза, — рассказал синоптик.

Он добавил, что 2 апреля ожидается дождь, мокрый снег, 3 апреля будет облачно с прояснениями, будут небольшие осадки в виде мокрого снега.

Вильфанд уточнил, что такая погода будет характерна для центра европейской части России.

По словам синоптика, самая высокая температура ожидается в четверг, 1 апреля, будет от 7 до 13 градусов тепла. Затем ожидаются дни похолоднее — до плюс 5-6 градусов, передает РИА Новости.

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