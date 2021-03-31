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Психиатр-нарколог назвал самый вредный для здоровья алкоголь
Фото: pexels.com / Asad Photo

Психиатр-нарколог назвал самый вредный для здоровья алкоголь

Полина Долганова

Здоровье

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал самый вредный для организма напиток.

Эксперт отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и современной наркологии, алкоголь вреден для здоровья в любых количествах. Однако наихудшее воздействие на организм оказывает привычка выпивать по одному бокалу за вечер и выпивать с друзьями наперегонки.

По словам заведующего дневным наркологическим стационаром МНПЦ наркологии ДЗМ, наибольшую опасность несут привычные для всех коктейли. Эксперт подчеркнул, что в них содержится много синтетических красителей, различных вкусовых добавок и другой «химии», которая разбавляется готовыми алкогольными напитками.

— Нет пользы и в заводском пиве. На большинстве предприятий оно получается не путем естественного брожения, а производится из концентратов, — рассказал Кубарев в материале для «Московской медицины».

Специалист считает, что самыми безопасными являются те алкогольные напитки, которые получены путем естественного брожения виноградных соков. Крепость вин, по его мнению, не превышает 9–13 процентов. Их употребление безопасно для человеческого организма.

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