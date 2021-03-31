Диетолог назвала ежедневную норму кофе

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Употреблять кофе следует с осторожностью, хотя строгих запретов на то, сколько напитка можно выпить в день, не существует. Об этом сообщила главный столичный диетолог Антонина Стародубова.

Она отметила, что в день человек может спокойно выпивать 1—2 чашки некрепкого кофе в день. В напиток можно добавить молока.

— Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин — употреблять не более 3 миллиграмма кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 килограмм можно себе позволить не более 210 миллиграмм кофеина, то есть не более 5—6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день, — цитирует Стародубову РИА Новости.

Специалист отметила, что особую осторожность при употреблении напитка должны иметь люди с предрасположенностью к высокому артериальному давлению и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также от кофе следует отказаться пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта, например, при язве или обострении гастрита, так как напиток можетоказывать раздражающее действие.

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