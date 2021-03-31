Расписание поездов МЦД-1 и на Белорусском направлении МЖД изменится

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Савёловского Вокзала, 2 Карта всех событий

Расписание поездов первого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-1) и составов на Белорусском направлении МЖД изменится 3-4 апреля и 10-11 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 31 марта.

Уточняется, что изменение в графике движения электричек будет действовать с 2:00 субботы до 2:00 воскресенья.

— Все поезда от Кунцевской до Белорусского вокзала пойдут по другим путям без остановок на Беговой и Тестовской, — говорится в сообщении.

Также в дептрансе отметили, что электрички из Усово будут следовать только до Рабочего поселка. При этом Аэроэкспрессы будут курсировать от Савеловского вокзала, не заезжая в Одинцово.

Для пассажиров дальних электричек будут введены компенсационные автобусы, добавили в пресс-службе департамента транспорта.

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