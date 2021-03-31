Экономист назвал легкий способ получения пассивного дохода

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Дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей могут получить жители России, если будут инвестировать в ценные бумаги. Как зарабатывать много с помощью инвестиций в акции крупных компаний, рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, выгодным вариантом для данного способа получения прибыли являются акции, потому что от облигаций доходность будет низкой. Экономист рекомендовал тем, кто хочет заняться инвестициями, сначала внимательно изучить финансовые сайты, посмотреть, какие бывают прогнозы по дивидендам у компаний, а также выбрать, куда вкладывать собственные денежные средства. При этом он добавил, что с дивидендов удерживается налог на доход физических лиц (НДФЛ).

— В нашей стране есть десять миллионов руководительских счетов. Соответственно, можно сказать, что люди не боятся вкладывать свои инвестиции. Тем, кто только начинает об этом задумываться, стоит почитать соответствующую литературу и порталы. Если человек становится клиентом нормальной брокерской компании, то ему обеспечена ежедневная аналитика, которую тоже нужно каждый раз читать, — пояснил Александр Разуваев.

Он добавил, что привлекательными для вложений являются акции. Чтобы начать вкладывать в них свои деньги, нужно скачать на мобильный телефон необходимое приложение. С его помощью можно будет вносить средства в интересующие акции, отмечает Nation news. По мнению экономиста, в современном мире очень просто инвестировать.

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