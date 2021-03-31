Выставку «Лишь о любви все мысли говорят» представил музей «Кусково»

Фото: kuskovo.ru

Музей-усадьба «Кусково» до 5 сентября представляет выставку «Лишь о любви все мысли говорят». Экспозиция открыта в Итальянском домике, сообщается на сайте музея.

В эпоху Ренессанса в Италии происходила важнейшая мировоззренческая революция. Тема гуманизма и изображение прекрасного, гордого человека, хозяина своей судьбы пронизывали всю новую культуру.

На выставке демонстрируются майоликовые изделия разнообразных форм XVI–XVIII веков, входившие в убранство праздничных столов и приемных залов во время обручения, свадьбы, крестин. Это кувшины и бутыли, чаши, тарелки и блюда, предметы для специй, в том числе солонки, вазы и настольные украшения.

В состав экспозиции включены разнообразные чаши и вазы с изображением типажных портретов, выполненные в Фаэнце, Кастель-Дуранте и Венеции в XVI веке. Они отражают моду своего времени, являясь эталонами красоты, мужественности и благочестия.

Отдельную часть выставки составляют произведения, напоминающие о важнейшем действии во время свадеб — венчании в храме. Это плакетки, чаши, скульптура с изображениями Богоматери, Христа, Св. Петра и Св. Франциска, выполненные в Деруте, Кастелли и Губбио в XVI–XVIII веках.

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