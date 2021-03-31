Третьяковская галерея пригласила москвичей на «Т Фестиваль»
Международный камерный фестиваль классической музыки «Т Фестиваль» пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 24 апреля.
По субботним вечерам в закрытом музее среди полотен великих художников зазвучит музыка.
В этом году на сцене фестиваля можно будет услышать большой концертный рояль Bоsendorfer 280 Vienna Concert — изысканный инструмент старейшего австрийского фортепианного бренда.
Музыкальную программу представят Борис Березовский и Павел Милюков, Константин Емельянов, Александр Гиндин, Айгуль Ахметшина и «Виртуозы Москвы».
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