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Третьяковская галерея пригласила москвичей на «Т Фестиваль»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Третьяковская галерея пригласила москвичей на «Т Фестиваль»

Ольга Маркова

Культура

Международный камерный фестиваль классической музыки «Т Фестиваль» пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 24 апреля.

По субботним вечерам в закрытом музее среди полотен великих художников зазвучит музыка.

В этом году на сцене фестиваля можно будет услышать большой концертный рояль Bоsendorfer 280 Vienna Concert — изысканный инструмент старейшего австрийского фортепианного бренда.

Музыкальную программу представят Борис Березовский и Павел Милюков, Константин Емельянов, Александр Гиндин, Айгуль Ахметшина и «Виртуозы Москвы».

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классическая музыкаТретьяковская галереяфестиваль
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