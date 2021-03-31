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Москвичей пригласили на выставку «Победный голос музыки»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москвичей пригласили на выставку «Победный голос музыки»

Ольга Маркова

Культура

Российский национальный музей музыки приглашает москвичей и гостей столицы посетить выставочный проект «Победный голос музыки», посвященный главному дирижеру Большого театра СССР, музыканту и композитору Николаю Голованову и музыкантам Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция из 30 стендов украшает Архангельский сквер в Москве и доступна для просмотра до 1 июня, сообщается на сайте музея.

Три раздела выставки — «Репертуар военных лет дирижера Голованова», «Военная летопись музыканта» и «Музыкальные сочинения Николая Голованова в годы Великой Отечественной войны» — заново переосмысляют значение композиторов, музыкантов и исполнителей для Великой Победы.

Редкие фотографии, воспоминания музыкантов, афиши, телеграммы и другие ценные артефакты из фондов музея музыки позволяют не только рассказать о творчестве музыкантов на фронте или же о концертах, ставших подлинным триумфом русской музыки, но и обращают внимание зрителей на значение музыки, объединившей всю страну в 1941–1945 годы.

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