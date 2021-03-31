Екатерина Климова поделилась методами воспитания четырех детей
Актриса Екатерина Климова поделилась методами воспитания четырех детей. По словам артистки, она считает себя достаточно строгой матерью, однако она всегда дает детям высказать свое мнение или поделиться переживаниями.
— В любой ситуации я стараюсь вести с детьми диалог. Мне важно, чтобы они объяснили тот или иной свой поступок. Мы садимся за круглый стол переговоров, — рассказала Климова в интервью журналу «7Дней».
Звезда сравнила свои методы воспитания с демократией, а также призналась, что старшая дочь Лиза советовалась с ней при выборе вуза.
Актриса добавила, что в свободное время она любит ходить с детьми в кино или просто гулять.
У Екатерины есть дочь Лиза от первого брака с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от брака с актером Игорем Петренко и младшая дочь Изабелла, отцом которой является последний муж актрисы Гела Месхи.
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