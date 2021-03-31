Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова поделилась методами воспитания четырех детей. По словам артистки, она считает себя достаточно строгой матерью, однако она всегда дает детям высказать свое мнение или поделиться переживаниями.

— В любой ситуации я стараюсь вести с детьми диалог. Мне важно, чтобы они объяснили тот или иной свой поступок. Мы садимся за круглый стол переговоров, — рассказала Климова в интервью журналу «7Дней».

Звезда сравнила свои методы воспитания с демократией, а также призналась, что старшая дочь Лиза советовалась с ней при выборе вуза.

Актриса добавила, что в свободное время она любит ходить с детьми в кино или просто гулять.

У Екатерины есть дочь Лиза от первого брака с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от брака с актером Игорем Петренко и младшая дочь Изабелла, отцом которой является последний муж актрисы Гела Месхи.

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