Великий четверг: что можно и нельзя делать в этот день

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Одним из главных дней Страстной недели, которая предваряет Пасху, является Великий четверг. Традиционно считается, что в течение семи дней до Светлого Христова Воскресения вспоминаются события окончания земной жизни Иисуса Христа. Православные отметят Великий четверг 29 апреля, а католики – уже 1 апреля.

Традиции и запреты

В этот день начинается подготовка к предстоящей Пасхе. Принято тщательно убираться в доме, мыться самому и стирать грязную одежду. Помимо этого, нужно начинать готовить или покупать праздничную еду. В первую очередь, речь идет о куличах. В Великий четверг также красят яйца.

При этом нельзя делать все, что нарушает чистоту. Запрещено пробовать пасхальные угощения и веселиться. Согласно традиции, в это время нельзя давать и брать деньги в долг. В противном случае, человеку не сулит быть обеспеченным, отмечает ФАН.

Заговоры

В Великий четверг советуют умываться «серебряной» водой. Это означает, что предварительно в емкость с жидкостью нужно положить серебряную монетку или ложку. Данный обряд проводили девушки для скорого замужества.

А вот тем, кто хочет, чтобы в доме был достаток, нужно в этот день трижды пересчитать свои деньги. Сделать это надо с утра, в обед и вечером. Таким образом, человек приманит новые денежные средства к себе.

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