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Стало известно, где планирует рожать Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal

Стало известно, где планирует рожать Меган Маркл

Полина Долганова

Звезды

Американская актриса Меган Маркл и ее супруг принц Гарри планируют домашние роды. Об этом сообщает источник, приближенный к семье.

Отмечается, что роды пройдут в особняке Монтесито в Калифорнии.

— У нее прекрасный дом в Калифорнии. Это отличное место, чтобы родить девочку, — утверждает инсайдер.

По сообщению западных СМИ, первого ребенка Маркл тоже хотела рожать в домашних условиях — в загородной резиденции членов британской королевской семьи. Однако малыш Арчи не появился в назначенный срок, и герцогиню Сассекскую по рекомендации врачей отвезли в частную лондонскую больницу.

Первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.

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