Выставка «Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее» открылась в столице

Фото из Instagram Музея имени Бахрушина

Бахрушинский музей представляет выставку к 155-летию со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина — создателя первого в России Театрального музея. Выставка продлится до 10 мая, сообщается на сайте музея.

Экспозицию выставки «Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее» открывает генеалогическое древо рода Бахрушиных и портрет Алексея Александровича с его биографией. Первый раздел выставки посвящен близкому окружению коллекционера.

Портретная галерея представляет людей, бывавших в доме Бахрушина и оставивших свои автографы в домашнем альбоме. Среди них режиссер Константин Станиславский, певец Федор Шаляпин, художник Александр Бенуа, итальянский трагик Томмазо Сальвини, актриса Малого театра Мария Ермолова и многие другие.

Бахрушины вошли в историю русской культуры благодаря своей благотворительной деятельности. На выставке представлены исторические и современные фото объектов, построенных Бахрушиными и переданных Москве и Зарайску.

Алексей Бахрушин как исследователь истории русского театра спас уникальные архивы и исторические документы. Некоторые из них можно увидеть на выставке: дневники Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа, дневники Владимира Теляковского.

Впервые будут показаны материалы А. А. Бахрушина, связанные с его научной работой в Государственной академии художественных наук, ликвидированной в 1930 году.

Из коллекции живописи и графики, собранной Бахрушиным, можно увидеть работы Головина, Поленова, Коровина, Врубеля, Шишкина, Родченко, Экстер, Гончаровой и других.

В мемориальном разделе — личные вещи Бахрушина, фото из семейного архива, письменные источники, рассказ о семье — жене Вере Васильевне Бахрушиной, детях Юре и Кире, о том, как семья проводила лето, о путешествиях в Европу. Документальная хроника и музыка начала ХХ века помогают перенестись во времени.

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