Четыреста человек эвакуировали из супермаркета на юго-западе Москвы из-за пожара

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр, с1 Карта всех событий

В строительном супермаркете, который расположен в Новомосковском округе столицы, произошел пожар. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1. По данным источника, причиной пожара, который распространился на площади в полтора метра, стало возгорание электрического оборудования.

Из здания эвакуировали 400 человек. Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Читайте также: Из иномарки москвича похитили более 300 тысяч рублей