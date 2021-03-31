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Четыреста человек эвакуировали из супермаркета на юго-западе Москвы из-за пожара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Четыреста человек эвакуировали из супермаркета на юго-западе Москвы из-за пожара

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр, с1 Карта всех событий

В строительном супермаркете, который расположен в Новомосковском округе столицы, произошел пожар. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Калужское шоссе, 21-й километр, строение 1. По данным источника, причиной пожара, который распространился на площади в полтора метра, стало возгорание электрического оборудования.

Из здания эвакуировали 400 человек. Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание.

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