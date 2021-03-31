Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Из иномарки москвича похитили более 300 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Из иномарки москвича похитили более 300 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Шлюзовая набережная, 2/1с1 Карта всех событий

Житель столицы заявил в полицию, что неизвестный разбил стекло его BMW и похитил из салона автомобиля дорогую сумку, в которой находились деньги и ценные вещи. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник вечером в доме на Шлюзовой набережной. Оставивший на час припаркованную машину автовладелец, вернувшись, обнаружил, что у иномарки разбито стекло правой задней двери, а из салона пропала сумка стоимостью 20 тысяч рублей.

Мужчина сообщил полицейским, что в сумке находились 180 тысяч рублей, а также кошелек за 40 тысяч рублей, в котором также были наличные — около 70 тысяч рублей. Помимо этого, в ней были жесткий диск, ключ от автомобиля и другие вещи.

Общий ущерб пострадавший оценил в 312 000 рублей. По данному факту правоохранители возбудили дело по статье «Кража».

Читайте также: Мужчине сломали нос и чуть не проломили череп в центре Москвы

кражаполицияавтомобиль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в