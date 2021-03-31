Из иномарки москвича похитили более 300 тысяч рублей

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Россия, Москва, Шлюзовая набережная, 2/1с1 Карта всех событий

Житель столицы заявил в полицию, что неизвестный разбил стекло его BMW и похитил из салона автомобиля дорогую сумку, в которой находились деньги и ценные вещи. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник вечером в доме на Шлюзовой набережной. Оставивший на час припаркованную машину автовладелец, вернувшись, обнаружил, что у иномарки разбито стекло правой задней двери, а из салона пропала сумка стоимостью 20 тысяч рублей.

Мужчина сообщил полицейским, что в сумке находились 180 тысяч рублей, а также кошелек за 40 тысяч рублей, в котором также были наличные — около 70 тысяч рублей. Помимо этого, в ней были жесткий диск, ключ от автомобиля и другие вещи.

Общий ущерб пострадавший оценил в 312 000 рублей. По данному факту правоохранители возбудили дело по статье «Кража».

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