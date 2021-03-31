Мужчину избили неизвестные в центе Москвы

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Россия, Москва, улица Новый Арбат, 7/1с3 Карта всех событий

Молодой житель Москвы получил серьезные травмы, после того как его избили неизвестные в центре столицы. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, 22-летний москвич был доставлен каретой скорой помощи в одну из столичных больниц. Врачи диагностировали у него множественные травмы, включая перелом носа, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Пострадавший парень рассказал полицейским, что инцидент произошел на улице Новый Арбат.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

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