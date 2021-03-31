Стал известен новый генеральный директор «Ералаша»
Новым генеральным директором «Ералаша» стал Аркадий Григорян, один из соучредителей компании. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам кинопродюсера, дело всей жизни Бориса Грачевского будет иметь продолжение: на киностудии планируются съемки нового сезона и организация шестого одноименного фестиваля с участием детей со всей России.
В прошлом году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Минкульта РФ. В связи с этим Григорян объявил о поисках нового партнера.
Аркадий Григорян работал в команде киножурнала с 1998 года.
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