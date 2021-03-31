Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стал известен новый генеральный директор «Ералаша»
Фото: eralash.ru

Стал известен новый генеральный директор «Ералаша»

Полина Долганова

Общество

Новым генеральным директором «Ералаша» стал Аркадий Григорян, один из соучредителей компании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам кинопродюсера, дело всей жизни Бориса Грачевского будет иметь продолжение: на киностудии планируются съемки нового сезона и организация шестого одноименного фестиваля с участием детей со всей России.

В прошлом году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Минкульта РФ. В связи с этим Григорян объявил о поисках нового партнера.

Аркадий Григорян работал в команде киножурнала с 1998 года.

Читайте также: Международный фестиваль мобильного кино пройдет в Москве

кинокиностудияБорис Грачевский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в