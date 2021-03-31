Стал известен новый генеральный директор «Ералаша»

Фото: eralash.ru

Новым генеральным директором «Ералаша» стал Аркадий Григорян, один из соучредителей компании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам кинопродюсера, дело всей жизни Бориса Грачевского будет иметь продолжение: на киностудии планируются съемки нового сезона и организация шестого одноименного фестиваля с участием детей со всей России.

В прошлом году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Минкульта РФ. В связи с этим Григорян объявил о поисках нового партнера.

Аркадий Григорян работал в команде киножурнала с 1998 года.

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