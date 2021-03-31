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Международный фестиваль мобильного кино пройдет в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Международный фестиваль мобильного кино пройдет в Москве

Ольга Маркова

Культура

В кинотеатре «Звезда» сети «Москино» с 6 по 9 апреля пройдет международный фестиваль мобильного кино, где будут представлены лучшие работы со всего мира, снятые на мобильный телефон.

В программе — истории о жизни во время карантина, документальные работы, музыкальные видео, комедии, триллеры и хорроры, а также мастер-классы по съемкам фильма на смартфон.

Откроет фестиваль фильм «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца — трогательная и смешная комедия на серьезную тему болезни близкого человека.

В среду, 7 апреля, гостей фестиваля приглашают принять участие в мастер-классе «Преимущества съемки на смартфон музыкальных клипов, рекламы и web-сериалов». В следующие дни пройдут мастер-классы «Органичность и импровизация — документальное кино с помощью смартфона» и «Почему мобильный? 10 причин снимать кино на смартфон» — 8 и 9 апреля, соответственно.

Кроме того, зрителям будет представлен шорт-лист фестиваля с фильмами «Дружба», «Заскоки», «Застрявшие», «Тринадцать», «Изолированный», «Утопия возмущения», «Портрет одиночества в карантине», «К морю», «Этюд № 1», «Потерянная ручка», «Наблюдатель», «Домик у моря» и другие.

Читайте также: Москино покажет ретроспективу «Дрессировщики жуков»

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