Фото совы Дразнилки из Подмосковья стало популярным на столичной выставке

Фото: Виктор Тяхт/сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Фото подмосковной совы пользуется наибольшей популярностью среди экспонатов на выставке по программе Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия», который проходит в столице. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экологии и природопользования.

— Автором фотографии стал член правления Союза фотографов дикой природы Виктор Тяхт... Фотовыставка является уникальной возможностью познакомиться с природой региона, — рассказал руководитель ведомства – заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.

Снимок Виктора Тяхта называется «Дразнилка», отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На нем изображена молодая сова. Фотографу удалось близко к ней подойти. В ответ на это птица стала дразниться, поворачивать голову и показывать язык.

Читайте также: Орнитолог рассказал, какие хищные птицы начали возвращаться в столицу