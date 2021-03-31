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Фото совы Дразнилки из Подмосковья стало популярным на столичной выставке
Фото: Виктор Тяхт/сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Фото совы Дразнилки из Подмосковья стало популярным на столичной выставке

Елена Фролова

Животные

Фото подмосковной совы пользуется наибольшей популярностью среди экспонатов на выставке по программе Общероссийского фестиваля «Первозданная Россия», который проходит в столице. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экологии и природопользования.

— Автором фотографии стал член правления Союза фотографов дикой природы Виктор Тяхт... Фотовыставка является уникальной возможностью познакомиться с природой региона, — рассказал руководитель ведомства – заместитель председателя областного правительства Андрей Разин.

Снимок Виктора Тяхта называется «Дразнилка», отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На нем изображена молодая сова. Фотографу удалось близко к ней подойти. В ответ на это птица стала дразниться, поворачивать голову и показывать язык.

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фотовыставкасоваМосковская область
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