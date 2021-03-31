Москвичей предупредили о высокой вероятности половодья весной
В Москве существует высокая вероятность весеннего половодья. Об этом в среду, 31 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, пять столичных водохранилищ могут наполниться на 100 процентов. На данный момент вероятность условий для половодья составляет примерно 30 процентов.
— Это очень высокие цифры, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Он подчеркнул, что в ближайшие дни половодье не прогнозируется.
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