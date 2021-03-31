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Москвичей предупредили о высокой вероятности половодья весной
Установка защитных барьеров от возможного затопления причала «Зарядье» на Москворецкой набережной / Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичей предупредили о высокой вероятности половодья весной

Кирилл Николаев

Город

В Москве существует высокая вероятность весеннего половодья. Об этом в среду, 31 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, пять столичных водохранилищ могут наполниться на 100 процентов. На данный момент вероятность условий для половодья составляет примерно 30 процентов.

— Это очень высокие цифры, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что в ближайшие дни половодье не прогнозируется.

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