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Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году МРОТ может вырасти на 4,7 процента
Фото: Пресс-служба Совфеда

Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году МРОТ может вырасти на 4,7 процента

Никита Абрамов

Экономика

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ может вырасти в 2022 и 2023 годах на 4,7 процента и 5,8 процента соответственно. Об этом в среду, 31 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда соответственно на 4,7 процента и 5,8 процента — это пока предварительные цифры, — заявила Голикова на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Также вице-премьер отметила, что эти данные зависят от того, как сложится ситуация в экономике в грядущие годы, пишет РИА Новости.

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экономикаТатьяна ГоликоваМРОТ
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