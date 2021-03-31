Около Щукинского театрального института возвели здание с репетиционным залом

Руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев отметил работу журналистов благодарственными письмами / Фото: @depstroimos / Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы в twitter

Большой Николопесковский переулок, владение 12 а, строение 11. Карта всех событий

Около Театрального института имени Бориса Щукина возвели четырехэтажное здание. В нем разместятся кафедра сценического движения, репетиционный зал, а также склад для декораций. Об этом в среду, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Пристройка с залом соединена с основным зданием института пешеходной галереей, что очень удобно для студентов и преподавателей. Это хороший пример создания комфортной среды в непростых градостроительных условиях центра мегаполиса, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Здание расположено по адресу Большой Николопесковский переулок, владение 12а, строение 11.

В свою очередь, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин поздравил студентов с постройкой нового репетиционного зала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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