Владимир Путин заявил, что «дикий капитализм» неприемлем
«Дикий капитализм» неприемлем, так как он ведет к разрушению общества, государства, а также бизнеса. Об этом в среду, 31 марта, заявил президент России Владимир Путин.
— Цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли, но нормальный, современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм неприемлем абсолютно, — сказал глава страны.
По его словам, подобный подход в итоге приведет к разрушению общества, государства как такового и бизнеса, пишет РИА Новости.
Читайте также: СМИ: Десятки организаций в США призвали Байдена начать диалог с Россией