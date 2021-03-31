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Владимир Путин заявил, что «дикий капитализм» неприемлем
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин заявил, что «дикий капитализм» неприемлем

Никита Абрамов

Общество

«Дикий капитализм» неприемлем, так как он ведет к разрушению общества, государства, а также бизнеса. Об этом в среду, 31 марта, заявил президент России Владимир Путин.

— Цель бизнеса, на первый взгляд, — это извлечение прибыли, но нормальный, современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм неприемлем абсолютно, — сказал глава страны.

По его словам, подобный подход в итоге приведет к разрушению общества, государства как такового и бизнеса, пишет РИА Новости.

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экономикакапитализмВладимир Путин
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