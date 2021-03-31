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СМИ: Десятки организаций в США призвали Байдена начать диалог с Россией
Фото: Whitehouse

СМИ: Десятки организаций в США призвали Байдена начать диалог с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Соединенных Штатах Америки 27 организаций призвали американского лидера Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России и начать конструктивный диалог с Москвой. Об этом сообщает The Hill.

— Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90 процентов мировых ядерных боеголовок, — говорится в заявлении представителей.

Они призвали Байдена продолжить переговоры с Москвой по ядерному оружию, так как опасность ядерной гонки очевидна. В организациях напомнили президенту о его обещании ставить дипломатию в центр внешнеполитического курса.

Среди организаций, выступивших с обращением к Байдену, Justice Democrats, Blue America и другие.

Ранее Джо Байден назвал цель идеологической борьбы с Россией и Китаем.

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