Цена на золото снизилась на 0,08 процента

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Незначительное снижение показала цена апрельских фьючерсов на золото, согласно данным на 11 часов утренних торгов 31 марта на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Она упала на 0,08 процента, достигнув отметки в 1684,6 доллара за тройскую унцию.

При этом накануне стоимость желтого металла снизилась на 1,47 процента, до 1685 долларов. Главным отрицательным фактором, сказавшимся на этом, является укрепление индекса DXY, который демонстрирует отношение курса американской валюты к корзине из шести основных мировых валют. Последний показатель поднялся на 0,3 процента, до 93,24 пункта, отмечает «Экономика сегодня».

При этом уточняется, что цена на золото с начала 2021 года уменьшилась на 12 процентов. По мнению аналитиков, дополнительное давление на это оказывает рост доходности гособлигаций США на 1,78 процента.

Тем временем 31 марта внимание участников рынка приковано к новому пакету помощи экономике Соединенных Штатов. Его представит американский президент Джо Байден. Пока точный объем стимулирующих мер неизвестен, он варьируется в диапазоне от двух до четырех триллионов долларов.

Кроме того, спрос на драгоценный металл снижает темпы восстановления глобальной экономики. Высокими темпами движется программа вакцинации в США и Великобритании. Там прививку от коронавируса сделали 35 и 39 процентов граждан соответственно. В европейских странах, в свою очередь, вакцину от COVID-19 получили лишь 11 процентов населения.

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