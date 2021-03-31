Мировые цены на нефть начали расти перед встречей ОПЕК+

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Мировые цены на нефть начали расти утром в среду, 31 марта, более чем на один процент. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на среду, 31 марта, и четверг, 1 апреля.

Так, по состоянию на 8:54 по московскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58 процента. Их стоимость составляла 64,54 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов увеличилась на 0,8 процента — до 64,65 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на WTI росла на 0,58 процента — до 60,9 доллара за баррель.

Ранее во вторник, 30 марта, нефть подешевела на 1,3–1,6 процента.

Инвесторы обращают внимание на сделки вокруг ОПЕК+ по снижению добычи сырья.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае — июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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