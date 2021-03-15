Главы МИД России и Кипра обсудили двустороннее сотрудничество
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили на сайте МИД России.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Лавров и Христодулидис затронули актуальные темы двусторонней повестки дня в условиях коронавирусных ограничений.
Российская сторона подтвердила принципиальную позицию, которая нацелена на достижение урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
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