Лавров заявил, что сотрудничество ОПЕК+ дает результат

Фото: МИД РФ

Россия и Саудовская Аравия должны развивать сотрудничество на рынке углеводородов. Сотрудничество в формате ОПЕК+ дает нужный результат. Об этом в среду, 10 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД отметил, что это общее мнение России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что агентство Fitch прокомментировало решение ОПЕК+ относительно цен на нефть.

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