Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 2:02 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель, передает РИА Новости.
Стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,72 процента — до 67,41 доллара за баррель.
Ранее Fitch прокомментировало решение ОПЕК+ относительно цен на нефть.
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