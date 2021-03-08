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Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель
Фото: pixabay.com

Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Юлия Курганова

Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 2:02 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,78 процента — до 70,78 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,72 процента — до 67,41 доллара за баррель.

Ранее Fitch прокомментировало решение ОПЕК+ относительно цен на нефть.

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