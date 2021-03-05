Аналитик оценил рост цен на нефть

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Увеличение стоимости нефти марки Brent связано с результатами договоренности ОПЕК+. Вопреки ожиданиям экспертов, Саудовская Аравия сохранила ограничение добычи в один миллион баррелей в сутки. Об этом сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT.

Эксперт объяснил, что саудиты ждут «некоей определенности на рынке по рискам». По мнению Пикина, это весьма оптимистичные намерения.

— Не исключаю, что если будут дополнительные новости о вакцинации в ближайшие недели, то мы увидим уже и 70 долларов за баррель, — подчеркнул спикер.

Совокупность этих факторов ведет к снижению количества нефтяных запасов. Цена на топливо растет стремительно. Ранее в СМИ писали о том, что стоимость нефти марки Brent составила более 68 долларов за баррель.

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