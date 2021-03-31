Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Задержана подозреваемая в краже имущества на сумму около двух миллионов рублей
Фото: moscow-live

Задержана подозреваемая в краже имущества на сумму около двух миллионов рублей

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 54-летнюю женщину по подозрению в крупной краже. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В полицию обратилась 35-летняя москвичка. Она рассказала, что из ее квартиры в доме на Привольной улице пропали дорогие сумки, ремни и брендовые портмоне. Кроме того, были украдены деньги и ювелирные украшения. Общий материальный ущерб составил около двух миллионов рублей.

— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую — 54-летнюю приезжую женщину, — отметил Васенин.

Оказалось, что задержанная ранее работала няней и помощницей по уходу за отцом потерпевшей. Находясь в квартире, подозреваемая несколько месяцев тайно похищала имущество и сбывала его. Спустя время она уволилась и уехала в свой город, а потерпевшая обнаружила пропажу.

Сама подозреваемая призналась, что деньги ей были необходимы для погашения долгов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая заключена под стражу.

Читайте также: Задержан подозреваемый, который совершил разбойное нападение на сотрудницу кафе

кража из квартирыкражаденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в