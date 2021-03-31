Задержана подозреваемая в краже имущества на сумму около двух миллионов рублей

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Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали 54-летнюю женщину по подозрению в крупной краже. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В полицию обратилась 35-летняя москвичка. Она рассказала, что из ее квартиры в доме на Привольной улице пропали дорогие сумки, ремни и брендовые портмоне. Кроме того, были украдены деньги и ювелирные украшения. Общий материальный ущерб составил около двух миллионов рублей.

— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую — 54-летнюю приезжую женщину, — отметил Васенин.

Оказалось, что задержанная ранее работала няней и помощницей по уходу за отцом потерпевшей. Находясь в квартире, подозреваемая несколько месяцев тайно похищала имущество и сбывала его. Спустя время она уволилась и уехала в свой город, а потерпевшая обнаружила пропажу.

Сама подозреваемая призналась, что деньги ей были необходимы для погашения долгов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая заключена под стражу.

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