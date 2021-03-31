Фото: Олег Бурнаев

Масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года. Об этом в среду, 31 марта, заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

— На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации, планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот, — рассказал Котяков.

По словам главы министерства, ведомство получило за несколько дней более трех тысяч заявок на переобучение жителей России, которые встали на учет в центры занятости. Также поступило больше 600 заявок на субсидирование найма, пишет РИА Новости.

Читайте также: Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году МРОТ может вырасти на 4,7 процента