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Внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года
Фото: Олег Бурнаев

Внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года

Никита Абрамов

Общество

Масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года. Об этом в среду, 31 марта, заявил глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

— На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации, планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот, — рассказал Котяков.

По словам главы министерства, ведомство получило за несколько дней более трех тысяч заявок на переобучение жителей России, которые встали на учет в центры занятости. Также поступило больше 600 заявок на субсидирование найма, пишет РИА Новости.

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