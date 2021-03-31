Здание ледового дворца «Хрустальный» отремонтируют на юго-западе Москвы

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

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В столичном районе Коньково отремонтируют здание ледового дворца «Хрустальный». Об этом в среду, 31 марта, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ледовый дворец входит в систему центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. В рамках капитального ремонта специалисты обновят стены и цоколь. Также проект работ предусматривает структурное остекление фасада, в том числе с нанесением рисунка методом лазерной печати.

Внутри здания будет выполнена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Рабочие заменят двери, установят ограждения лестниц и галерей. Стены зала ледовой арены очистят от пыли и облицуют навесными кассетами из композитных материалов. Кроме того, рабочие отремонтируют тренерскую зону, спортивные и тренажерные залы. В гимнастических залах заменят зеркальные панели и хореографические станки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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