Сын Кости Цзю защитил титул чемпиона WBO Global

Фото: instagram/timtszyu

Сын экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю – Тим Цзю – защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Молодой спортсмен одержал победу над боксером Деннисом Хоганом из Ирландии. Поединок состоялся в австралийском городе Ньюкасл 31 марта.

Бой длился до пятого раунда. Тим Цзю провел апперкот левой снизу в челюсть сопернику. После этого поединок завершился. Сразу после этого, российский боксер обратился к своим болельщикам, отмечает New Inform.

— Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, в меня кто не верил? Я заставил их замолчать, — заявил 26-летний спортсмен.

Теперь сын знаменитого российского боксера-чемпиона имеет право оспорить главный пояс WBO, который принадлежит Брайану Кастаньо.

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