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Автоэксперт раскрыл тонкости новых правил сдачи экзаменов на права
Фото: Вечерняя Москва

Автоэксперт раскрыл тонкости новых правил сдачи экзаменов на права

Елена Фролова

Общество

Новые правила сдачи практической части экзаменов на получение водительских прав вступят в силу с 1 апреля. Если раньше навыки управления транспортным средством проверяли на автодроме, то теперь это будет происходить в условиях реального дорожного движения. Об этом рассказал учредитель одной из автошкол Алексей.

Практический экзамен разделили на два этапа. Во время первого будущий водитель должен продемонстрировать обязательные маневры, а во время второго — показать, как хорошо он умеет управлять машиной в условиях городского дорожного движения. Кроме того, из шести обязательных маневров теперь остались лишь четыре: подъем, разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс и параллельная парковка. Причем в последних двух учащимся автошкол дали несколько послаблений.

— Допустимыми стали нависание зеркал над линией разметки и однократное повторное включение задней передачи. Это означает, что можно скорректировать транспортное средство и еще раз загнать его задним ходом до нужной точки, — объяснил Алексей.

По его словам, потенциальным водителям будет предложено управление автомобилем в ограниченном пространстве. В этих условиях они смогут действовать в три приема, главное — не заезжать на бордюры и прилегающие территории, отмечает телеканал «360».

Подъем будут проводить на эстакадах или горках. Так, ученик должен будет по команде инструктора начать маневр, по требованию остановиться и зафиксировать машину в неподвижном состоянии.

Во время экзаменов будут суммироваться все ошибки. Максимальное число штрафных баллов не должно превышать четырех, иначе экзаменация будет считаться не пройденной.

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