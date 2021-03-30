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Четыре камеры будут снимать экзамен на получение водительских прав
Фото: mos.ru

Четыре камеры будут снимать экзамен на получение водительских прав

Кирилл Николаев

Общество

Две внешние и две видеокамеры в салоне автомобиля будут снимать процесс сдачи экзамена на получение водительских прав. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал руководитель ГИБДД России Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, во время экзамена в первую очередь должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Кроме того, находящиеся в салоне камеры снимают непосредственно кандидата в водители.

— Также проводится звукозапись всего процесса приема экзаменов, — отметил Черников.

Ранее стало известно, что с 1 апреля серьезно поменяется формат сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Прежде всего исчезнет «площадка»: специалисты намерены оценивать мастерство кандидата на права в условиях реального дорожного движения. Таким образом, кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе.

Также поменяется список ошибок и нарушений. Например, экзаменатор сможет прервать испытание, если кандидат забудет пристегнуть ремень или достанет телефон во время движения.

Кроме того, за сдачей экзамена смогут понаблюдать другие люди: прочие кандидаты, общественники и представители автошкол. Это должно помочь в решении спорных ситуаций, если таковые возникнут при выполнении испытания.

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ГИБДДкамера видеонаблюденияполучение водительских прав
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