«Нужно помочь»: Рустам Солнцев пообещал миллион рублей суррогатной матери

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Российский блогер и участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в разговоре с телеведущей Еленой Лениной заявил, что хочет ребенка.

— Очень хочу этого! Деньги есть, — заявил Солнцев.

Ленина призвала своих подписчиц помочь Солнцеву и самим заработать.

— Рустам так и не женился, Водонаева так за него замуж и не вышла, она будет только крутить хвостом. Пусть у него будет отдельно любовь с Аленой и отдельно ребенок с другой девочкой, — отметила Ленина.

Солнцев заявил, что готов заплатить суррогатной матери миллион рублей, при этом будет ее обеспечивать на протяжении всей беременности.

Видео опубликовано на YouTube.

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