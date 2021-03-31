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Птичий квест и «Загадки водяного»: Мосприрода подготовила программу выходного дня
Фото: mos.ru

Птичий квест и «Загадки водяного»: Мосприрода подготовила программу выходного дня

Ольга Маркова

Культура

Специалисты Мосприроды подготовили программу мероприятий на выходные, 3 и 4 апреля. В эколого-просветительских центрах пройдут более 15 бесплатных экозанятий, сообщается на сайте организации.

В субботу, 3 апреля, в экоцентре «Битцевский лес» можно принять участие в Птичьем квесте, в экоцентре «Лесная Сказка» — в квесте «Загадки цветов», а в экоцентре «Конный двор» — в «Пернатом квесте».

В третий день апреля от зимнего сна просыпаются русалки и водяные. Викторина «Загадки водяного», которая пройдет в экоцентре «Пчеловодство», приурочена именно к этому событию.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 апреля, в экоцентре «Скворечник» гостей ждут в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу». 3 апреля здесь будут делать «Витражное солнце», а 4 апреля пройдет квиллинг «Мимоза».

Здесь же, в экоцентре «Скворечник», можно принять участие в дидактической игре «Знаем, умеем, сортируем», которая познакомит с понятиями «вторичная переработка» и «сортировка мусора».

Обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции пройдет в экоцентре «Лесная сказка». Посетители смогут совершить маленькое интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы, ближе познакомиться с их обитателями, услышать голоса птиц, определить деревья по стволам, поиграть в следопытов и послушать ароматы леса.

В воскресенье, 4 апреля, в экоцентре «Битцевский лес» на мастер-классе «Дятел «Тук-тук» ребята и их родители создадут необычную игрушку-дятла из бумаги и вторсырья.

Тематическое занятие «Ее величество Крыса», посвященное Всемирному дню крысы, состоится в экоцентре «Конный двор».

Экологические игры, конкурсы, викторины на основе интерактивных экспонатов пройдут в экоцентре «Воробьевы горы». Посетители смогут познакомиться с интерактивной экспозицией, поучаствовать в квест-викторине «Мне рассказали экспонаты», поиграть в экоигры «Зеленая Москва», «Дорога в будущее», «Беспризорная вода», «Доза для белья. Давайте постираем», «Узда для чайника». Также гости примут участие в конкурсе «Узнай птиц», который пройдет на основе интерактивной фотовыставки «Птицы и люди».

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