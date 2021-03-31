Сотрудника столичной ДПС уличили в коррупции

Фото: moscow-live

Сотрудника Дорожно-патрульной службы (ДПС) уличили в коррупции. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что подозреваемый не предоставил сведения о своих расходах. Оказалось, что его доходы сильно превышали официальную заработную плату. Инспектор ДПС купил дорогой автомобиль, а также земельный участок с домом в Подмосковье.

— При этом законность получения денежных средств на покупку указанного имущества он подтвердить не смог, — уточнили в ведомстве.

В результате инспектор был уволен из органов внутренних дел в связи с «утратой доверия». Материалы проверки были направлены в прокуратуру для принятия решения по существу.

Читайте также: Перед судом предстанет мужчина, насмерть сбивший 17-летнюю девушку в Москве