«Алена, это ад»: журналистка поделилась посмертным фото Гурченко

Фото: www.kinopoisk.ru

Ровно десять лет 30 марта 2021 года исполнилось со дня смерти актрисы Людмилы Гурченко. Журналистка Алена Жигалова, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!», решила почтить память народной артистки СССР довольно странным способом. Она опубликовала фотографию Гурченко в гробу.

Сначала пользователи Сети подумали, что это шутка, однако надпись на снимке «Люся, прощай!» говорила об обратном.

Журналистка рассказала, что снимок сделал ее фотограф за несколько минут до того, как гроб закопали в землю.

— Последним желанием актрисы была просьба сделать ей эффектный посмертный грим, чтобы все «запомнили ее красивой» и на фото в прессе ей было бы за себя «не стыдно». А мы были обычными журналистами, делавшими на совесть свою работу. И я по-прежнему считаю это одной из лучших обложек российских таблоидов тех лет, — подписала фотографию Жигалова.

Свой комментарий под снимком оставила телеведущая Маша Малиновская.

«Я искренне думала, что эта жесть — не твоя вина. Что ты заложница статуса и репутации своего работодателя… Алена, это ад! Для чего фото трупа великой актрисы в твоей ленте?!», — написала Маша.

Жигалова не осталась в стороне и ответила ей на комментарий.

«Людмила Марковна бы посмеялась над большей частью этих комментариев. Она была женщиной с огромным чувством юмора и даже оставляла ЦУ близким, что и как делать в случае своей смерти», — написала Жигалова в своем Instagram-аккунте.

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