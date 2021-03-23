«Решение вопроса подвисло»: почему родственники Гурченко не могут поделить наследство

кадр из фильма «Полеты во сне и наяву»

Народная артистка СССР, знаменитая актриса Людмила Гурченко скончалась десять лет назад. Однако ее родственники до сих пор не могут поделить наследство.

После смерти единственной дочки актрисы Марии Королевой за имущество стали бороться внучка Гурченко Елена Королева и вдовец, режиссер Сергей Сенин.

Королева рассказала, что ей хочется стать единственной владелицей дачи актрисы.

— Я бы хотела, чтобы дом был моим полностью, ведь у меня есть ребенок, а все эти половинки, четвертинки... Вы сами понимаете. Но решение этого вопроса подвисло, — сообщила Елена.

Однако, по ее словам, Сенин не желает ей уступать. Также Елена заявила, что не считает его хорошим дедушкой.

Внучка Гурченко рассказала, что дача звезды сейчас напоминает музей.

— На даче ничего не тронуто, все, как было, так и осталось. Дом сохранил дух Люси в первозданном виде. Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками. Там она просматривала присланные ей варианты. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в свое время, — цитирует Королеву KP.RU.

Ранее Елена Королева, внучка советской актрисы Людмилы Гурченко, вспомнила свою последнюю встречу с бабушкой. Она произошла случайно в 2000 году, когда Елене было всего 12 лет. Проходя мимо станции метро, она увидела съемочную группу Эльдара Рязанова и саму артистку.

СПРАВКА «ВМ»

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Наиболее известна по картинам «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Любовь и голуби». При жизни Гурченко была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством».

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