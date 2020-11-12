«Живем в невыносимых условиях»: внучка и зять Гурченко не могут поделить наследство 

Фото: kino-teatr.ru

Внучка актрисы и певицы Людмилы Гурченко Елена Королева судится с родным отцом из-за недвижимости своей знаменитой бабушки. В четверг, 12 ноября, звезде «Карнавальной ночи» исполнилось бы 85 лет, накануне прошло очередное заседание по делу о разделе ее имущества.

По словам защиты внучки Гурченко, после смерти ее матери Марии Королевой вся часть вкладов и вся недвижимость досталась мужу (зятю актрисы и отцу Елены). Елена пытается получить часть наследства себе через суд.

— Состоялось заседание апелляционной инстанции. В результате дело в заявленных исковых требованиях о включении доли в денежных вкладов ответчика Александра Королева направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — цитирует адвоката Королевой «Дни.ру».

В отношении недвижимости суд отказал внучке Гурченко. Но она собирается и дальше бороться за квартиры — будет подать кассационную жалобу.

— Пока же я и моя несовершеннолетняя дочь вынуждены жить в невыносимых условиях из-за отца, который отказывается оставить одну квартиру из пяти, — заявила Елена Королева.

Также Елена претендует на дачу, которая также теперь принадлежит ее отцу.

Ранее Елена Королева, внучка советской актрисы Людмилы Гурченко, вспомнила свою последнюю встречу с бабушкой, которая произошла случайно в 2000 году, когда ей было всего 12 лет. Проходя мимо станции метро, она увидела съемочную группу Эльдара Рязанова и саму артистку.

СПРАВКА «ВМ»

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Наиболее известна по картинам «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка» и «Любовь и голуби». При жизни Гурченко была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством».

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