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Онлайн-квест о Людмиле Гурченко подготовил портал «Узнай Москву»
Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Онлайн-квест о Людмиле Гурченко подготовил портал «Узнай Москву»

Юлия Ямпольская

Город

К 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест, который посвящен биографии и творчеству артистки. Участникам предлагается ответить на 10 вопросов. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

Первый вопрос будет связан с детством актрисы. Жителям столицы предстоит ответить, в честь кого назвали артистку. Вспомнить название театрального вуза, куда поступила Гурченко, надо будет во втором вопросе квеста.

Затем участники вспомнят, в каком фильме она сыграла свою первую роль. Картина не была популярной, но молодой актрисе удалось заявить о себе.

Популярность пришла к Гурченко после выхода комедии «Карнавальная ночь», с этой картиной связан третий вопрос квеста. Пользователи ответят, почему актрису не утвердили на роль сразу.

Также участникам предстоит узнать, какая картина едва не погубила карьеру артистки. Шестой вопрос будет о фильме, где она раскрылась как разноплановая актриса. Следующий вопрос будет посвящен знаменитой картине «Любовь и голуби». Участники викторины ответят, кто составил конкуренцию Гурченко на кастинге.

Последние вопросы посвящены местам съемок фильмов с участием актрисы. Так, например, пользователи ответят, где снимали большую часть «Вокзала для двоих» и на какой магистрали устроили погоню ради сцен в картине «Старые клячи», передает официальный сайт мэра Москвы.

Людмила Гурченко сыграла множество запоминающихся ролей, ее знают и любят зрители разных поколений, а критики всегда отмечают неординарность, одаренность и особую элегантность артистки.

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квесты«Узнай Москву»Людмила Гурченко
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