«Фотогеографический атлас России» представят на фестивале «Первозданная Россия»

Фото: fotocult.ru

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», который проходит в Новой Третьяковке, 3 и 4 апреля завершается. Традиционно в уик-энд фестиваль превращается в уникальную просветительскую площадку, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы, детская программа и показы новейших документальных фильмов.

В субботу, 3 апреля, на фестивале пройдет программа Зоологического музея МГУ. Посетителям представят проект по созданию Атласа млекопитающих России и лекцию «Курильские острова — лаборатория биогеографии».

Впервые на фестивале будет представлен новый формат общения с фотографами, увлеченными природной и природоохранной темой, — «Портфолио-ревю». Эксперты Союза фотографов дикой природы обсудят работы гостей мероприятия.

В заключительный день фестиваля гости увидят «Фотогеографический атлас России». Этот атлас позволит провести виртуальное путешествие по стране. Кто-то удивится масштабам и разнообразию природы, кто-то откроет для себя новые удивительные места и направления. Каждая точка на карте позволяет посредством фотографии описать ландшафт данной местности. Но в перспективе ограничиваться ландшафтом не будут.

Для детей в выходные пройдет серия познавательных занятий от АНО «Мир детства» и мастер-классов от Ирины Новицкой. А участников мастер-класса для детей и взрослых «Живой гобелен» ждет авторский фильм о необычной технике создания интерьерных панно.

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