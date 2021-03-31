Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Фотогеографический атлас России» представят на фестивале «Первозданная Россия»
Фото: fotocult.ru

«Фотогеографический атлас России» представят на фестивале «Первозданная Россия»

Ольга Маркова

Культура

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», который проходит в Новой Третьяковке, 3 и 4 апреля завершается. Традиционно в уик-энд фестиваль превращается в уникальную просветительскую площадку, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы, детская программа и показы новейших документальных фильмов.

В субботу, 3 апреля, на фестивале пройдет программа Зоологического музея МГУ. Посетителям представят проект по созданию Атласа млекопитающих России и лекцию «Курильские острова — лаборатория биогеографии».

Впервые на фестивале будет представлен новый формат общения с фотографами, увлеченными природной и природоохранной темой, — «Портфолио-ревю». Эксперты Союза фотографов дикой природы обсудят работы гостей мероприятия.

В заключительный день фестиваля гости увидят «Фотогеографический атлас России». Этот атлас позволит провести виртуальное путешествие по стране. Кто-то удивится масштабам и разнообразию природы, кто-то откроет для себя новые удивительные места и направления. Каждая точка на карте позволяет посредством фотографии описать ландшафт данной местности. Но в перспективе ограничиваться ландшафтом не будут.

Для детей в выходные пройдет серия познавательных занятий от АНО «Мир детства» и мастер-классов от Ирины Новицкой. А участников мастер-класса для детей и взрослых «Живой гобелен» ждет авторский фильм о необычной технике создания интерьерных панно.

Читайте также: Птичий квест и «Загадки водяного»: Мосприрода подготовила программу выходного дня

дикая природафотографиифестиваль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в