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Возрастной ценз московской выставки «Мир тела» повысили до 18+
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Возрастной ценз московской выставки «Мир тела» повысили до 18+

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Организаторы выставки Body Worlds («Мир тела»), которая проходит в Москве на ВДНХ, приняли решение повысить рекомендуемый возраст для ее посещения до 18+. Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

Уточняется, что лица, не достигшие 18 лет, с 9 апреля будут допускаться на выставку только в сопровождении родителей и только при условии достижения детьми возраста 12 лет. Организаторы экспозиции напомнили, что основная цель проведения выставки — предоставить возможность посетителям, которые не являются профильными специалистами, изучить уникальное строение тела человека.

Выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта. Она будет работать по январь 2022 года, сообщает Интерфакс.

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