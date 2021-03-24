«Путешествие в человеческое тело»: почему следователи взялись за выставку трупов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку действий организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ. Поводом послужили негативные комментарии в СМИ об экспозиции Body Worlds («Мир тела»), которая, по мнению общественников, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих».

Выставка Body Worlds открылась в середине марта. Внутренний «Мир тела» в буквальном смысле настолько шокировал первых российских зрителей, что сегодня равнодушных к этой экспозиции, пожалуй, не найти не только в Москве, но и в ближайших ее окрестностях. Большая часть населения, конечно, выставку еще и в глаза не видела, но представление о ней уже сложила.

А между тем передвижная выставка Body Worlds существует уже более 25 лет. Ее премьера состоялась в Токио еще в 1995 году. С тех пор экспозиция побывала в 35 странах мира, ее увидели более 50 миллионов человек.

Экспонаты выставки — реальные человеческие тела и органы, обработанные по методу немецкого доктора Гюнтера фон Хагенса. Жидкость в трупе заменяется твердеющим полимером, что позволяет телу застыть в любой позе. Поэтому зрителей встречают не только мертвые манекены, но и гимнасты, фигуристы, саксофонисты, футболисты, хоккеисты.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сами организаторы выставки искренне считают ее научно-познавательным проектом, который «отправляет посетителя в незабываемое путешествие в человеческое тело, позволяя понять его сложную структуру, объясняя функциональность и взаимодействие отдельных систем и органов понятным для всех способом». С этим «просветительским» настроем выставка и прибыла в столицу, выбрав местом своего размещения одну из самых популярных площадок города. Как говорится, все для людей.

Российская публика благородный образовательный порыв не оценила. Политики, представители церкви, общественность вступили в открытую схватку с теми, кто позволил себе «циничные издевательства над трупами». А в интернете появилась петиция с требованием закрыть выставку.

Обращения поступали в мэрию Москвы, прокуратуру и Министерство культуры. Так, депутат Госдумы Николай Земцов направил в Генпрокуратуру прошение о проверке законности проведения выставки человеческих тел. Народные избранники, не сговариваясь, увидели в экспозиции угрозу для человеческой психики. «Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел «Мир тела», — восклицал Земцов в своем Facebook. Между тем выставка совсем не детская. По крайней мере, официальное возрастное ограничение у нее 12+.

Спустя почти две недели после открытия выставки на призывы общественности откликнулся и СК РФ. Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки относительно соответствия ее российскому законодательству.

Кстати, здесь уместно вспомнить о российском законодательстве. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть и статья 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», и соответствующее наказание за ее нарушение: от штрафа в размере до 40 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев. Естественно, правонарушения, совершенные группой лиц, наказываются строже.

Впрочем, пока руководство ВДНХ оборону держит, настаивая на том, что выставка Body Worlds является частной и проходит в арендованном помещении. И арендатор имеет право использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия. А организаторы выставки, со своей стороны, не видят никаких нарушений действующего законодательства Российской Федерации. Выставка продолжает работать в прежнем режиме.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Круг замкнулся. Фактически ситуация тупиковая. Желающих нести россиянам «зерна разумного, доброго, вечного» активная общественность не оценила. Возможно, дело в нашей ментальности, в наших нравственных устоях, в наших традициях, да и в нашем консерватизме, разумеется. Ведь и первые «анатомические театры» пробили себе дорогу в России лишь при Петре I, тогда как в просвещенной Европе они «зазывали на представления» еще двумя веками ранее.

Возможно, не готово наше общество принять эти их «странные европейские образовательные ценности». Это как с тем несчастным жирафом Мариусом, которого в самом расцвете жизненных сил прилюдно умертвили в зоопарке Копенгагена. При этом процедура забоя животного была представлена как детский образовательный проект.

— Это хорошая возможность пригласить наших гостей, чтобы они посмотрели. Мы здесь для того, чтобы просвещать людей, и это хороший способ показать людям, как выглядит жираф, — пояснял тогда научный руководитель зоопарка Копенгагена Бенгт Хольст.

Российский искусствовед Михаил Миндлин в беседе с «Вечерней Москвой» сказал, что выставка «Мир тела» могла бы быть интересна студентам медицинских вузов, медицинским работникам и обучающимся в художественных мастерских. Возможно, специалисты нашли бы в ней информацию о новых способах бальзамирования. Но художественной ценности экспозиция, конечно, не несет, уверен эксперт.

Тем временем у 21-го павильона ВДНХ выстраиваются очереди желающих пощекотать нервы. И это при весьма недешевых билетах: в выходные дни за «шоу мертвецов» надо выложить 1150 рублей. На выставку приходят просвещаться целыми семьями, стремясь восполнить карантинный пробел «зрелищности». А между тем, если организаторы отстоят свое место под солнцем, «мертвые» таланты можно будет оценить аж до 31 января 2022 года.

Читайте также: Кому помешала выставка трупов