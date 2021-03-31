Следователи задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Дудкино Карта всех событий

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве молодого мужчины в Новой Москве. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, 27 марта 2021 года около дома на улице Большой Очаковской в столице было обнаружено тело 21-летнего молодого человека с ножевым ранением в области груди. По подозрению в совершении преступления в Тульской области задержан мужчина 1995 года рождения.

— Следствием установлено, что незадолго до смерти у потерпевшего и подозреваемого на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт вблизи деревни Дудкино поселения Мосрентген города Москвы, в ходе которого они причинили друг другу ножевые ранения, — уточнили в ведомстве.

В скором времени подозреваемого доставят в подразделение для проведения необходимых следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

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